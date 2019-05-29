رسمياً: إيقاف فهد المولد عاماً لتعاطي المنشطات

منشور 29 أيّار / مايو 2019 - 12:29
فهد المولد
فهد المولد

قررت لجنة الرقابة على المنشطات إيقاف فهد المولد لاعب فريق الاتحاد لمدة عام واحد.

وقالت اللجنة في بيانها:"ثبت تعاطي فهد المولد مادة محظورة رياضياً أثناء المنافسات الرياضية".

وأضافت: "تنازل اللاعب عن فتح العينة B بعد ثبوت إيجابية العينة A، وقررت اللجنة ما يلي:

1- إيقاف المولد عن الأنشطة الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة عام من تاريخ 9-5-2019.

2- عودة اللاعب خلال آخر شهرين من فترة عدم أهليته.

3- قرار قابل للاستئناف خلال 21 يوم من تاريخ صدوره.

كلمات دالة:فهد المولداتحاد جدة

Via SyndiGate.info


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