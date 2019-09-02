رسمياً: إيكاردي إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة

تعاقد باريس سان جيرمان رسمياً مع المهاجم ماورو إيكاردي قادماً من إنتر ميلان على سبيل الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء.

وقبل ساعات من إغلاق نافذة سوق الانتقالات، نجح بطل فرنسا في حل معضلة الأرجنتيني والتوصل لاتفاق يقضي بانتقاله إلى صفوفه بعد استبعاده من خطط النيراتزوري ومدربه أنتونيو كونتي.

وتحرك إيكاردي تجاه العاصمة الفرنسية ظهر الاثنين، قبل أن يخضع للفحوصات الطبية بنجاح.

ومن المفترض أن تتم الصفقة بنظام الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء في نهايته، وخلال ذلك سيجدد إنتر عقده مع اللاعب وفقاً للتكهنات.

وستكلف الصفقة إجمالاً حوالي 70 مليون يورو، 5 ملايين يورو منها ستدفع من أجل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 65 مليون يورو، وهو رقم يناسب إدارة إنتر.