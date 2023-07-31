رسمياً: اتحاد جدة يتعاقد مع البرازيلي فابينيو

أعلن اتحاد جدة (الاتحاد) السعودي عن تعاقده مع لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو القادم من ليفربول الإنجليزي لمدة 3 مواسم، أي حتى صيف عام 2026.

ورحب بطل دوري روشن بتعاقده الجديد عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر" أو "إكس" بمقطع فيديو وعدة صور.

ومع أن النادي السعودي لم يعلن عن قيمة الصفقة، إلا أن تقاريراً سابقة أكدت أن قيمتها تصل لنحو 40 مليون يورو.

وسينضم فابينيو إلى اتحاد جدة بعد نجاح النادي في استقطاب الفرنسيين المهاجم كريم بنزيمة، ولاعب خط الوسط نغولو كانتي، والجناح البرتغالي جوتا.

يذكر أن لاعب خط الوسط البرازيلي انضم إلى ليفربول عام 2018 قادماً من موناكو وخاض معه 219 مباراة بجميع المسابقات، وساهم في فوزه بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية وغيرها.