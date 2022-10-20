رسمياً: استبعاد رونالدو من مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي

بات مستقبل النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في مهب الريح بعد قرار استبعاده من قائمة الفريق التي ستواجه تشيلسي الأسبوع القادم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي هذا الاستبعاد بعد مغادرة "الدون" أرضية ملعب أولد ترافورد أمس الأربعاء قبل نهاية لقاء يونايتد مع ضيفه توتنهام (2-0) اعتراضاً على عدم الزج به في المباراة.

وأعلم البرتغالي المدرب الهولندي إيريك تين هاغ وفقاً لتقارير بأنه لا يريد أن يخوض المواجهة في مرحلة متأخرة كبديل.

وليست هذه المرة الأولى التي يتصرف فيها "صاروخ ماديرا" بطريقة مشابهة، مما دفع النادي لاتخاذ هذا القرار.

مان يونايتد يصدر بياناً يؤكد استبعاد رونالدو عن مواجهة تشيلسي

وأصدر مانشستر يونايتد بياناً اليوم الخميس جاء فيه: "لن يكون كريستيانو رونالدو جزءاً من قائمة لاعبي مانشستر يونايتد الخاصة بمباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد القادم.

"أما بقية اللاعبين فهم في غاية التركيز والاستعداد لهذا اللقاء."

ومن المتوقع أن يعمل تين هاغ على استبعاد الهداف البرتغالي البالغ من العمر 37 عاماً عن مخططاته والمطالبة ببيعه أو إعارته خلال سوق الانتقالات الشتوي في شهر يناير القادم.