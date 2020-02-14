رسمياً: استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين بداية من الموسم القادم بسبب المخالفات المالية التي ارتكبها.

وتم اتهام النادي الإنجليزي بارتكاب مخالفات مالية متعلقة بعوائد الرعاية مما يعد انتهاكاً واضحاً لقانون اللعب المالي النظيف.

وقرر يويفا في بيان رسمي حرمان سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمي 2020-2021 و2021-2022 بعد تأكد ارتكابه للمخالفات جراء تسريب بريد إلكتروني يؤكد التحايل على القوانين.

كما تم تغريم النادي الإنجليزي 30 مليون يورو.

ويحق للسيتزنز الطعن في القرار في المحكمة الرياضية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، نشر مانشستر سيتي بياناً رسمياً كشف عن إحباط من القرار، فيما أكد النادي التزامه بالمعايير القانونية واتجاهه للطعن في القرار خلال أقرب وقت ممكن.

يذكر أن مانشستر سيتي يواجه ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أقل من أسبوعين.