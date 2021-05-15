رسمياً: الإصابة تبعد إبراهيموفيتش عن يورو 2020

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم اليوم السبت غياب النجم زلاتان إبراهيموفيتش عن بطولة يورو 2020 بسبب الإصابة بعد أشهر من عودته من الاعتزال الدولي.

وغرد الاتحاد السويدي عبر موقع "تويتر": "أبلغ زلاتان المدرب يان أندرسون أن إصابته ستحرمه من المشاركة في بطولة أوروبا التي تقام هذا الصيف".

وأضاف: "ارفع رأسك زلاتان، نتمنى أن نراك في ملاعب كرة القدم مجدداً قريباً".

وتعرض إبراهيموفيتش الذي سيبلغ عامه الـ 40 في أكتوبر المقبل، لإصابة في الركبة خلال مشاركته مع فريقه ميلان أمام يوفنتوس الأسبوع الماضي، وقد أفادت تقارير بأنه سيحتاج لستة أسابيع للتعافي حتى لو كان التدخل الجراحي غير ضروري.

وعاد إبرا الهداف التاريخي للسويد، لصفوف المنتخب من أجل المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العام آواخر مارس الماضي وتمنى أن يتواجد مع الفريق في البطولة الأوروبية.

ولم يضف إبراهيموفيتش أي أهداف للـ 62 التي سجلها لمنتخب السويد لكنه ظهر بشكل جيد ومرر عدة تمريرات حاسمة.

ويشارك منتخب السويد مع منتخبات إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا في بطولة أوروبا التي تبدأ في 11 يونيو المقبل بعد أن تأجلت لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.