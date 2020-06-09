رسمياً: الاتحاد الإيطالي يضع سيناريوهات بديلة لحسم الدوري

اتخذ مجلس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عدة قرارات هامة بشأن السيناريوهات البديلة لاستئناف الدوري خلال المرحلة المقبلة، في ظل تفشي فيروس كورونا.

جاء هذا بحسب في بيان رسمي من الاتحاد أكد خلاله أن السيناريوهات المطروحة في الوقت الحالي سيتم الاعتماد عليها حال أجبرت الحكومة البطولة على التوقف.

وكتب الاتحاد في بيان: "مقترح رئيس الاتحاد تم التصويت عليه من قبل الأغلبية، حيث سيتم اعتماد التصفيات حال توقفت البطولات من جديد بسبب فيروس كورونا.

"تم وضع سيناريوهات أخرى سيتم فيها تحديد أصحاب المراكز في جدول الترتيب لكن دون تسمية البطل حال أصبح ذلك التوقف جبري ونهائي".

سيكون السيناريو الأول حال تكرر التوقف بسبب الفيروس المميت هو الاتجاه للتصفيات بين الفرق المتنافسة على مراكز البطولات الأوروبية أو الهبوط.

أما السيناريو الثاني فسيتم الاعتماد عليه حال أصبح التوقف جبري وبشكل نهائي، حيث تم وضع خوارزمية إلكترونية من أجل ترتيب فرق الدوري الإيطالي بناءً على معدل أداء كل فريق.

وسيشهد السيناريو الثاني غياب لتحديد البطل، حيث سيتم الاكتفاء بتحديد الفرق الصاعدة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، والفرق الهابطة.

كما تم الاستقرار على صعود الثلاثي مونزا وفينتشينزا وريجينا من الدرجة الثانية الموسم المقبل، بالتصويت بين أعضاء المجلس.

يذكر أن الدوري الإيطالي سيعود بشكل رسمي بداية من الـ 20 من يونيو الجاري، على أن تقام مباريات الكأس الأسبوع القادم.