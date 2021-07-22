رسمياً: البرازيلي بيرنارد ينتقل إلى الشارقة

أعلن نادي الشارقة الإماراتي انتقال الجناح البرازيلي بيرنارد إلى صفوفه قادماً من إيفرتون بعقدٍ يمتد لموسمين قادمين.

وقضى الجناح ثلاثة مواسم مع التوفيز بعد قدومه من شاختار دونيتسك في صفقة انتقال حر.

ولم يقض بيرنارد أفضل الفترات في إنجلترا، حيث سجل 8 أهداف خلال 84 مشاركة مع إيفرتون.

وظهر صاحب الـ 28 عاماً في 12 مباراة مع الفريق الموسم المنصرم وأكمل لقاء واحداً بأكمله مرة واحدة فقط تحت إشراف المدير الفني السابق كارلو أنشيلوتي الذي غادر مطلع الصيف لتدريب ريال مدريد.

الشارقة يرحب بنجمه الجديد بيرنارد

وقال نادي الشارقة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "ساحرٌ جديد يـنضم إلينا.

"نرحب بانضمام الدولي البرازيلي " Bernard " (28 عاماً) إلى قلعة الملوك قادماً من فريق إيفرتون الإنجليزي بعقد يمتد لموسمين".

يذكر أن الشارقة الذي تأسس عام 1966 أنهى الموسم الماضي رابعاً في الدوري الإماراتي ليتأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا.