رسمياً: السد يجدد عقد تشافي

أعلن السد عن تمديد عقد المدرب تشافي هيرنانديز ليقطع الجدل الذي دار حول مستقبله خلال الأيام الاخيرة.

وانتشرت أنباء حول اقتراب تشافي من الرحيل عن النادي القطري، بعد انتهاء عقده الذي كان سينتهي بنهاية الموسم الماضي، بعد أن حقق لقب دوري نجوم قطر.

وكشف السد في بيان رسمي عبر "تويتر" عن تمديد عقد تشافي لموسمين جديدين.

وكان تشافي مرشحاً للعودة إلى برشلونة خلال السنوات الأخيرة، لكن السد حافظ عليه.

يذكر أن السد حقق دوري نجوم قطر بقيادة تشافي هذا الموسم بعد تصدر البطولة برصيد 60 نقطة حيث حقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 3 لقاءات، بدون أي هزيمة.