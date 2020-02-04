رسمياً: السعودية تتقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً، التقدم بطلب لاستضافة كأس آسيا 2027، إذ فتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باب استقبال ملفات الاتحادات الراغبة في استضافة الحدث القاري.

وأصدر الاتحاد السعودي بياناً رسمياً أوضح خلاله أنه سيدعم موقفه، للفوز بالاستضافة، بملف متكامل بكافة المتطلبات مدعماً بالفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة على مدار العامين الماضيين.

وأكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي أن هذه الخطوة جاءت برغبة أكيدة في النجاح وبدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، مشيداً بالدعم اللا محدود من القيادة السعودية، والاهتمام الكبيرة من هيئة الرياضة، موضحاً أن هذا الدعم هو ما دفع الاتحاد لخوض هذا التحدي الكبير.

وقال المسحل: "نمتلك سجلاً حافلاً وإرثاً فنياً كبيراً من المنجزات الآسيوية على صعيد المنتخبات والأندية، إذ يكتمل هذا الإرث الفني باستضافة البطولة الأكبر في القارة.

"نأمل أن نقدم واقع المملكة المشرق في الاستضافة، في ظل الدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة، لنواصل رحلة استضافة بلدنا للعديد من المناسبات الدولية في مختلف المجالات".

واختتم رئيس الاتحاد السعودي موضحاً أنه سيتم البدء في تكوين لجنة مختصة للعمل على ملف الاستضافة، وتقديمه بالصورة المشرقة للمملكة، لتحقيق الهدف المنشود.

يذكر أن السعودية لم يسبق لها استضافة الحدث القاري، لكنها أقدمت على هذه الخطوة في ظل استضافتها لأحداث عالمية خلال العامين الماضيين، على رأسها كأسي السوبر الإيطالي والإسباني.