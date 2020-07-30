رسمياً: السعودية تنسحب من صفقة شراء نيوكاسل

أعلن صندوق الاستثمار السعودي في بيان رسمي مساء الخميس عن انسحابه من صفقة الاستحواذ على أسهم نادي نيوكاسل يونايتد.

وكان الصندوق قد أتمم اتفاقه مع المالك الحالي للنادي مايك آشلي على الشراء نظير 300 مليون جنيه استرليني منذ شهور، إلا أن عوائق وقفت حائلاَ أمام إنهاء الصفقة بصورة كاملة.

ويفترض أن الصفقة كانت في طور "اختبار المالكين والإداريين" وهي مرحلة فحص تقوم بها رابطة البريميير ليغ قبل السماح بإتمام الأمور.

لكن وفقاً لبيان الصندوق، جرى سحب العرض بسبب "العملية المطولة بشكل غير متوقع" للحصول على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أزمات عديدة برزت في الآونة الأخيرة كانت وراء هذا التأخر على رأسها بعض المشاكل القانونية، وقد أعرب الصندوق في بيانه عن "حزنه العميق" لفشل إتمام الصفقة.

في النهاية، كان متوقعاً أنه بعد هذا الوقت الطويل من التفاوض ستنتهي الأمور لصالح الصندوق، لكن يبدو أن صبر المسؤولين السعوديين نفد وقرروا التفكير في تجربة أخرى.

يذكر أن السعودية ارتبطت بشراء عدد من الأندية الأخرى في أوروبا أبرزها روما، وربما تكون الإجراءات في إيطاليا أسهل وأسرع بكثير مما عليه الحال في إنجلترا.