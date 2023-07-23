رسمياً: النصر يتعاقد مع أليكس تيليش

تعاقد النصر السعودي رسمياً مع الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليش قادماً من مانشستر يونايتد مقابل 10 ملايين يورو.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً على عقدٍ مع "العالمي" يمتد حتى صيف عام 2025.

وقضى البرازيلي النصف الثاني من الموسم المنصرم في صفوف إشبيلية وساهم في فوزه بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وشارك تيليش مع يونايتد في 50 مباراة منذ التعاقد معه من بورتو في عام 2020 مقابل 13.6 مليون جنيه استرليني.

على المستوى الدولي، شارك الظهير الأيسر مع منتخب البرازيل في 12 مباراة دولية حتى الآن.

وانضم اللاعب بالتالي إلى تعاقدي النصر الجديدين لاعبي الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا اللذين وقعا على كشوف النادي مؤخراً.