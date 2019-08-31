رسمياً: النني إلى بيشكتاش على سبيل الإعارة

أعلن بيشكتاش رسمياً ضم محمد النني من آرسنال على سبيل الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء نهائياً، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وأكدت تقارير أن النادي التركي سيتمكن من الاحتفاظ بالدولي المصري نهائياً بحال دفع 16 مليون جنيه استرليني نهاية الموسم الجاري.

وكان صاحب الـ 27 عاماً قد ارتدى قميص الغانرز في يناير 2016 قادماً من بازل الذي فاز معه بالدوري السويسري أربعة مواسم متتالية، كما خاض نهائي كأس سويسرا 3 مرات متتالية.

وقد شارك النني في 89 مباراة مع آرسنال في جميع البطولات، وتمنى له النادي الحظ السعيد عبر بيان ظهر على موقعه الرسمي.

يذكر أن النني يعد أحد العناصر الرئيسية في المنتخب المصري، وقد شارك معه في كأس العالم 2018 وحصل معه على وصافة بطولة أمم إفريقيا 2017.