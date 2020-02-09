رسمياً: الهلال السعودي نادي العقد في آسيا

فاز الهلال السعودي بلقب نادي العقد في آسيا خلال الفترة من 2010 وحتى 2019 بعد التصويت الذي أجراه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.

وحصل الزعيم على نسبة 87% من الأصوات، إذ شارك حوالي 137 ألف شخص في التصويت.

وتفوق الهلال في الاستفتاء على غوانغجو إيفرغراندي الصيني الذي حصل على 10% من الأصوات، أما السد القطري وأوراوا ريدز الياباني وتشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي فحصل كل منها على نسبة 1% فقط.

حصول الهلال على لقب نادي العقد جاء بعد النجاحات التي حققها في السنوات العشر الأخيرة، إذ شارك في جميع نسخ بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح في الوصول للنهائي ثلاث مرات.

وتوج زعيم آسيا بطلاً أيضاً للنسخة الماضية من البطولة بالتغلب على أوراوا ريدز بثلاثية نظيفة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يذكر أن الهلال يشارك في دوري أبطال آسيا 2020 ضمن المجموعة الثانية رفقة شهر خودرو الإيراني وباختاكور الأوزبكي وشباب أهلي دبي الإماراتي.

ووصلت بعثة الزعيم أمس السبت، إلى مدينة دبي الإماراتية، استعداداً لاستهلال مشوارها في البطولة القارية بمواجهة الفريق الإيراني غداً الاثنين.