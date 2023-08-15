رسمياً: الهلال السعودي يتعاقد مع نيمار

أعلن الهلال السعودي اليوم الثلاثاء عن تعاقده رسمياً مع النجم البرازيلي نيمار جونيور القادم من نادي باريس سان جيرمان.

ونشر حساب "الزعيم" على منصة "إكس" مقطع فيديو ظهر فيه المهاجم بقميص فريقه الجديد، حيث قال: "أنا هنا في السعودية... أنا هلالي."

ووقع اللاعب على عقدٍ لمدة موسمين دون الكشف عن قيمة أجره، إلا أن تقاريرا سابقة أفادت بأنه سيتقاضى قرابة 160 مليون يورو سنوياً.

وكشفت تقارير أن النادي السعودي يعتزم إقامة حفل استثنائي لتقديم صاحب الـ 31 عاماً على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

يذكر أن نيمار سينضم إلى مواطنه مالكوم والبرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والسنغالي كاليدو كوليبالي الذين ضمهم الهلال في الأسابيع الماضية.