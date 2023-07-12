رسمياً: الهلال يتعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الأربعاء عن تعاقده مع لاعب خط الوسط الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش قادماً من لاتسيو الإيطالي.

ووصلت قيمة الصفقة الممتدة لـ 3 أعوام لنحو 40 مليون يورو سيحصل عليها نادي العاصمة الإيطالية.

ونشر "الزعيم" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر" احتفالاً بالصفقة التي من شأنها إضافة الكثير للهلال.

وكان النادي السعودي قد تعاقد مع البرتغالي روبن نيفيش من ولفرهامبتون، والسنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي.

ويمني مسؤولو الهلال النفس في تحسين النتائج بعد خيبات أمل الموسم الماضي على المستويين المحلي والآسيوي.

يذكر أن أندية الدوري السعودي (دوري روشن) تتنافس على استقطاب أبرز نجوم كرة القدم حول العالم بدعم غير مسبوق من قبل صندوق الاستثمارات العامة.