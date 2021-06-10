رسمياً: باريس سان جيرمان يتعاقد مع فينالدوم

أعلن باريس سان جيرمان المنافس في الدوري الفرنسي عن التعاقد مع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي ليفربول جورجينيو فينالدوم .

ووقع الهولندي على عقد رسمي مع سان جيرمان لمدة 3 مواسم مقبلة، لينتهي عقده مع النادي الفرنسي في يونيو 2024، بعد نجاحه في الكشف الطبي خلال الساعات الماضية.

وسيبدأ فينالدوم مشواراً جديداً في مسيرته بعد 5 أعوام قضاها مع ليفربول، نجح خلالها في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ويتواجد لاعب الوسط في الوقت الحالي مع منتخب هولندا، الذي يستعد لخوض غمار بطولة يورو 2020، ضمن فرق المجموعة الثالثة، مع منتخبات النمسا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية.

فينالدوم يكشف تفاصيل رحيله عن ليفربول بعد انتهاء يورو 2020

ونقلت تقارير تصريحات نجم نيوكاسل يونايتد السابق صاحب الـ 30 عاماً التي برر فيها عدم تجديد عقده مع ليفربول، حيث قال: "الناس يحكمون على الأمور بنظرة من الخارج، الكثير يسألونني لماذا لم أجدد عقدي، والرد أن هناك أشياء خلف الكواليس خارجة عن إرادتي كلاعب".

وأكد لاعب الوسط الهولندي: "سأشرح كافة التفاصيل بعد انتهاء بطولة أوروبا، لأن الأهم حالياً هو التركيز مع منتخب هولندا".

وختم بقوله: "علاقتي جيدة بالمسؤولين والعاملين في ليفربول، وكانت لديهم رغبة في استمراري، لكنهم تفهموا رغبتي، وهذا أمر مهم".