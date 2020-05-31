رسمياً: باريس سان جيرمان يحسم صفقة إيكاردي

نجح باريس سان جيرمان بشكل رسمي في حسم صفقة التعاقد مع ماورو إيكاردي مهاجم إنتر.

ورحل الأرجنتيني عن إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، منضماً لباريس على سبيل الإعارة مع خيار الشراء هذا الصيف، وهو البند الذي قرر النادي الفرنسي تفعيله.

وأكد موقع "جول" أن باريس سان جيرمان وافق على دفع مبلغ 50 مليون يورو لشراء إيكاردي بشكل نهائي، بالإضافة لـ 8 ملايين يورو كإضافات.

يعلم إنتر يعلم جيداً وجود اهتمام من بعض الفرق الإيطالية بالتعاقد مع قائده السابق، لذلك قرر التدخل لمنع حدوث ذلك في المستقبل لو قرر باريس التخلي عن صاحب الـ 27 عاماً.

ولذلك تم إدراج أحد البنود بالصفقة، يلزم باريس بدفع مبلغ 15 مليون يورو، في حالة قيامه ببيع إيكاردي لأي نادٍ داخل إيطاليا.

ووفقاً لبعض التقارير فإن هذا البند يسري لمدة عام واحد فقط، مما يمنح الأرجنتيني حرية العودة للدوري الإيطالي موسم 2021-2022.

يذكر أن صفقة انتقال إيكاردي لباريس على سبيل الإعارة الصيف الماضي تكلفت 13 مليون يورو، حيث نجح اللاعب في إثباته قدراته بالتسجيل 20 مرة في 31 مباراة بجميع البطولات.