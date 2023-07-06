رسمياً: باريس سان جيرمان يعلن عن صفقة ميلان شكرينيار

أعلن باريس سان جيرمان اليوم الخميس عن تعاقده بشكلٍ رسمي مع نجم الدفاع السلوفاكي ميلان شكرينيار في صفقة مجانية.

وانضم اللاعب إلى صفوف البي إس جي بعد انتهاء عقده مع إنتر ميلان الذي قضى 6 أعوام في صفوفه منذ قدومه من سامبدوريا في عام 2017.

وساهم صاحب الـ 28 عاماً في فوز النيراتزوري بلقب الدوري الإيطالي عام 2021، وكان عنصراً لا يستغنى عنه لدى المدربين السابق أنتونيو كونتي والحالي سيموني إنزاغي.

لكن الإصابة جعلت إنزاغي يعول على ماتيو دارميان خصوصاً في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي.

على الجهة المقابلة، ينضم شكرينيار لباريس سان جيرمان الساعي لإحداث ثورة في صفوفه بعد موسم مخيب لم ينجح خلاله في تقديم المطلوب في دوري أبطال أوروبا.