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رسمياً: باريس سان جيرمان يعلن عن رحيل بوتشيتينو

منشور 05 تمّوز / يوليو 2022 - 10:57
ماوريسيو بوتشيتينو (المصدر: أ ف ب)
ماوريسيو بوتشيتينو (المصدر: أ ف ب)

أعلن باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء عن رحيل المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن تدريب الفريق الأول ممهداً الطريق أمام التعاقد مع الفرنسي كريستوف غالتيه لخلافته.

ويأتي فسخ العقد الذي يربط الباريسيين بالمدرب الأرجنتيني بعد عام ونصف فقط من الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وتولى "بوتش" تدريب سان جيرمان مطلع عام 2021، وقاده للفوز بثلاثة ألقاب (الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر) في 84 مباراة بالمجمل.

وشكر النادي الفرنسي بوتشيتينو على كل ما قدمه خلال الفترة التي أشرف فيها على الفريق متمنياً له التوفيق في مهمته القادمة.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن الإعلان عن تعيين غالتيه مدرباً لباريس سان جيرمان سيتم خلال الساعات القليلة القادمة.

ماوريسيو بوتشيتينو (المصدر: أ ف ب)
ماوريسيو بوتشيتينو (المصدر: أ ف ب)
كلمات دالة:باريس سان جيرمانماوريسيو بوتشيتينوكريستوف غالتيه

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