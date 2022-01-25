رسمياً: بافتيمبي غوميز يرحل عن الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي رحيل مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز بعد رحلة استمرت لثلاثة أعوام ونصف تقريباً.

وتعاقد النادي السعودي مع الهداف البالغ من العمر 36 عاماً في أغسطس من عام 2018 قادماً من غالاتاساري التركي مقابل 7 ملايين يورو.

وشكر الهلال المهاجم الفرنسي الذي ساهم بصورة كبيرة في الفوز بألقاب الدوري السعودي مرتين، وكأس الملك مرتين، وكأس السوبر السعودي مرة واحدة، ودوري أبطال آسيا في مناسبتين.

وقال الهلال عبر حسابه الرسمي على تويتر: "شكراً لك على كل ما حققناه سوياً."

وخاض المهاجم المخضرم 147 مباراة مع الزعيم في جميع البطولات سجل خلالها 107 أهداف وصنع 16 هدف آخر.

يذكر أن غوميز شارك مع منتخب فرنسا في 12 مباراة دولية ما بين عامي 2008 و 2013 سجل خلالها 3 أهداف.