رسمياً: بايرن ميونيخ يؤكد تعاقده مع ساديو ماني

أعلن بايرن ميونيخ اليوم الأربعاء عن تعاقده رسمياً مع النجم الدولي السنغالي ساديو ماني القادم من ليفربول في صفقة بلغت قيمتها حوالي 41 مليون يورو (43 مليون دولار).

ووقع صاحب الثلاثين عاماً على عقدٍ مع النادي البافاري يمتد لـ 3 مواسم قادمة بعد 6 أعوام ناجحة قضاها في ملعب آنفيلد.

وظفر السنغالي بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول.

ماذا قال ماني بعد انتقاله؟

وقال المهاجم الفذ في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أخبرني وكيل أعمالي بوجود عروض من عدة فرق، لكني شعرت منذ البداية أن ما يقدمه بايرن يناسبني.

"بالنسبة لي، كان النادي المناسب في الوقت المناسب.

"إنه أحد أكبر الأندية في العالم ولديهم فريق ينافس على الألقاب كل عام."

يذكر أن بايرن ميونيخ فاز بلقب الدوري الألماني للموسم العاشر على التوالي، لكن إدارته تمني النفس في أن تمنح إضافة ماني الفريق دفعة إضافية للظفر بلقب دوري الأبطال.