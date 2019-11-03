رسمياً: بايرن ميونيخ يقيل كوفاتش

قرر بايرن ميونيخ إقالة المدير الفني نيكو كوفاتش عقب نتيجة المباراة الأخيرة أمام آينتراخت فرانكفورت.

جاء هذا وفقاً لبيان رسمي أصدره النادي البافاري وأكد خلاله خبر الإقالة الذي نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق.

وجاء في البيان: "انتهت علاقة بايرن ميونيخ بنيكو كوفاتش".

وكانت تقارير قد أكدت انعقاد اجتماع للإدارة اليوم الأحد تم خلاله مناقشة مستقبل المدرب الكرواتي.

وتضاربت الأنباء في الساعات الأخيرة عن نتائج الاجتماع، حيث تحدثت تقارير عن استقرار الإدارة على بقاء المدرب بينما رجحت أخرى رحيله.

يذكر أن بايرن ميونيخ تعرض لهزيمة قاسية للغاية السبت أمام آينتراخت فرانكفورت بهدف لخمسة.