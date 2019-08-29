رسمياً: بايرن ميونيخ يمدد عقد ليفاندوفسكي

أعلن بايرن ميونيخ تمديد عقد المهاجم روبرت ليفاندوفسكي حتى 2023.

وانضم الدولي البولندي إلى البافاري عام 2014 قادماً من جاره بوروسيا دورتموند.

وقال النادي في بيان رسمي أن "ليفا" وقع على عقد جديد يمتد حتى 2023 ليضمن تواجده على رأس هجوم بطل الدوري الألماني.

وكان وكيل أعمال صاحب الـ 31 عاماً قد ذكر في تصريحات سابقة أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع اللاعب.

وتحدث ليفاندوفسكي قبل سوق الانتقالات عن أن بايرن ميونيخ بحاجة لإبرام صفقات قوية حتى ينافس على جميع البطولات.

وتراجع البولندي في تصريحاته بعد انضمام فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة مؤكداً أنه يقدم الدعم المطلوب.