رسمياً: برشلونة وريال مدريد يتفقان على موعد الكلاسيكو

حدد برشلونة ونظيره ريال مدريد الموعد الجديد للكلاسيكو بعد قراره تأجيله إلى ديسمبر المقبل.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي أنه لم يكن يرغب في تأجيل اللقاء وفضل خوضه يوم 26 أكتوبر في كامب ناو ولكنه انصاع لقرار الاتحاد.

وأوضح البيان رغبة بطل الليغا في خوض المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل.

في الإطار ذاته، أصدر ريال مدريد بياناً رسمياً أكد فيه أنه بما أن الاتحاد اتخذ القرار بالفعل بالتأجيل فإن يوم 18 ديسمبر هو الأنسب لخوض الكلاسيكو.

وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، قد رفض خوض المباراة يوم 18 ديسمبر لكونها تتعارض مع كأس ملك إسبانيا.

يذكر أن الاتحاد الإسباني اقترح يوم 7 ديسمبر لخوض المباراة.