رسمياً: برشلونة يتعاقد مع برايثوايت

أعلن برشلونة إتمام التعاقد مع مارتن برايثوايت، مهاجم ليغانيس، لدعم خط الهجوم بعد إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي.

وحصل البارسا على تصريح من الاتحاد الإسباني لكرة القدم لضم مهاجم بعد التأكد من غياب ديمبيلي لفترة تتجاوز 5 أشهر.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي أنه أتم التعاقد مع الدولي الدنماركي بعقد يمتد إلى 3 مواسم ونصف بعد كسر الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بـ 18 مليون يورو.

وأوضح برشلونة أن اللاعب وقع على عقد يمتد حتى نهاية 2024، وتم وضع شرط جزائي فيه بقيمة 300 مليون يورو.

وشارك الدولي الدنماركي هذا الموسم مع ليغانيس في 26 مباراة ما بين الدوري وكأس الملك، وسجل سبعة أهداف وصنع هدفين لفريقه في صراعه لتفادي الهبوط.

وأبدى المدير العام لليغانيس امتعاضه من الصفقة في تصريحات نقلتها "آس": "نريد رفع صوتنا لأننا في وضع خطير، برشلونة استفاد من قانون غير عادل وليغانيس تعرض للإيذاء".

وقد يحاول البلاوغرانا بيع برايثوايت الصيف القادم من أجل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر والمقدر قيمته بمبلغ 111 مليون يورو.

وخضع سواريز لعملية جراحية بعد الهزيمة من أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني ومن المتوقع أن يعود في أبريل القادم.