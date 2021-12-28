رسمياً: برشلونة يتعاقد مع فيران توريس مقابل 55 مليون يورو

أعلن برشلونة عن تعاقده مع النجم الإسباني الشاب فيران توريس من مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء مقابل 55 مليون يورو.

ووقع المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً على عقدٍ مع البارسا يمتد لخمسة مواسم يحتوي بنداً يسمح بفسخه مقابل 1 مليار يورو.

وقال سيتي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "غادر فيران توريس صفوف مانشستر سيتي وانتقل إلى برشلونة في صفقة دائمة."

وتم الكشف عن إتمام من خلال مقطع فيديو نشره موقع برشلونة الرسمي جمع التعاقد الجديد مع عدد من نجوم الفريق الشبان مثل بيدري وآنسو فاتي وإيريك غارسيا.

وقال اللاعب: "مرحباً، أنا سعيد بالإعلان بأني سأنضم إلى النادي اليوم، أراكم قريباً."