رسمياً: برشلونة يتفق مع ليدز على ضم رافينيا

توصل برشلونة اليوم الأربعاء رسمياً لاتفاق مع ليدز يونايتد يقضي بانتقال النجم البرازيلي رافينيا إلى ملعب كامب ناو.

وسيسافر اللاعب إلى برشلونة الآن من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني على أن يوقع على كشوفات النادي الكتالوني بعد ذلك.

وقال البارسا في بيان رسمي: "توصل برشلونة وليدز يونايتد لاتفاق مبدئي حول انتقال رافاييل دياش بيلولي (رافينيا)، بانتظار تجاوز اللاعب للفحص الطبي."

ما هي قيمة صفقة رافينيا ؟

وقالت تقارير بأن البلاوغرانا سيدفع 58 مليون يورو إضافة لـ 10 ملايين يورو أخرى على شكل متغيرات.

وسيوقع صاحب الـ 25 عاماً على عقد يمتد لخمسة مواسم.

وكان تشيلسي مهتماً بالصفقة أيضاً، إلا أن رغبة اللاعب بارتداء قميص البارسا رجحت كفة الكتالونيين.

وبات البرازيلي التعاقد الثالث لبرشلونة هذا الصيف بعد إتمام صفقتي لاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسي، والمدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن.