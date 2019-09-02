رسمياً: برشلونة يجدد عقد رافينيا ويعيره لسيلتا فيغو

أعلن برشلونة رسمياً تجديد عقد رافينيا آلكانتارا وإعارته إلى سيلتا فيغو هذا الصيف.

ونشر النادي الكتالوني بياناً عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "وافق برشلونة على تجديد عقد اللاعب حتى نهاية موسم 2020-21.

"بالإضافة إلى هذا توصل النادي مع إدارة سيلتا فيغو لاتفاق حول إعارة اللاعب هذا الموسم".

وقدم البارسا شكره لرافينيا، على الفترة التي قضاها مع الفريق وتمنى له التوفيق في رحلته القادمة والحظ الجيد.

ولم يشارك صاحب الـ 26 عاماً بشكل مستمر مع برشلونة الموسم الماضي، إذ خاض 5 مباريات فقط في الدوري الإسباني دون أن يتمكن خلالها من تسجيل أو صناعة أي أهداف.