رسمياً: برشلونة يخسر جهود ديمبيلي 6 أشهر

أعلن برشلونة عن غياب نجمه عثمان ديمبيلي عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر بداعي الإصابة.

وخضع الفرنسي لعملية جراحية في عضلة فخذه الخلفية بنجاح، إلا أنه يحتاج إلى مدة طويلة للتعافي والعودة مجدداً إلى الملاعب.

وأصيب ديمبيلي في الأشهر الماضية وكان من المفترض أن يعود في فبراير الحالي، إلا أنه تعرض لانتكاسة لتتفاقم الإصابة.

وسيكون تأكيد غياب ديمبيلي حتى نهاية الموسم بمثابة الفرصة لإدارة البلاوغرانا لتعويضه بأحد لاعبي الدوري الإسباني، وهو بالفعل ما يعكف إيريك آبيدال وجوسيب ماريا بارتوميو على فعله في هذه الأثناء.

وتبدو آنخيل مهاجم خيتافي ولوكاس بيريز مهاجم ديبورتيفو آلافيش وويليان جوزيه لاعب ريال سوسييداد ولورين مهاجم ريال بيتيس أبرز الأسماء المتاحة أمام المدرب كيكي سيتيين في الفترة الراهنة.

يذكر أن برشلونة يفتقد أيضاً لخدمات لويس سواريز بسبب الإصابة حتى نهاية الموسم، والتركيز كله منذ يناير منصب على تدعيم مركز المهاجم الصريح تحديداً.