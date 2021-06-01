رسمياً: برشلونة يستعيد إيريك غارسيا من مانشستر سيتي

أعلن برشلونة عن ثاني تعاقدته الصيفية بضم المدافع إيريك غارسيا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر ستمتد لنحو 5 مواسم.

ورفض الإسباني الشاب محاولات المدرب بيب جوارديولا لإقناعه بالبقاء مع سيتي الموسم القادم، مفضلاً الرحيل إلى فريقه السابق بعد محادثات مع رئيس النادي جوان لابورتا.

ولم يفصح الموقع الرسمي لبرشلونة عن كافة تفاصيل عقد إيريك غارسيا إلا أنه كشف أنه سيمتد حتى نهاية موسم 2025-2026 مع وجود شرط جزائي لفسخه تبلغ قيمته 400 مليون يورو.

وكان برشلونة قد أعلن في وقت سابق أمس الاثنين دخول السوق الصيفي بالتعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر.