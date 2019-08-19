رسمياً: برشلونة يعلن رحيل كوتينيو لبايرن ميونيخ

أعلن برشلونة اليوم عن إعارة فيليبي كوتينيو لنظيره بايرن ميونيخ لموسم واحد.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأكد خلاله أن الدولي البرازيلي سيرتدي قميص البافاري لموسم واحد فقط.

وكشف البارسا من خلال البيان عن التفاصيل المادية للصفقة التي شهدت الكثير من الاجتهادات الصحفية خلال الساعات الماضية.

وجاء في البيان: "اتفق برشلونة وبايرن ميونيخ على حصول الأخير على فيليبي كوتينيو لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 8.5 ملايين يورو بالإضافة لتحمل الفريق الألماني راتب اللاعب.

"يتضمن الاتفاق أيضاً بنداً يسمح لبايرن ميونيخ بالحصول على خدمات كوتينيو بشكل نهائي نهاية الموسم مقابل 120 مليون يورو.

"يود برشلونة أن يشكر كوتينيو بشكل علني على التزامه وتكريسه نفسه من أجل الفريق، متمنياً له الأفضل في المرحلة القادمة من مسيرته الكروية".

يذكر أن الإعلان هذا ليس الأول حيث أكد المتحدث الرسمي للنادي إتمام الصفقة من قبل، كما أعلن أكثر من مسؤول في بايرن ميونيخ الأمر ذاته.