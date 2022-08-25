رسمياً: برشلونة يعير أومتيتي إلى ليتشي

توصل نادي برشلونة لاتفاق رسمي مع نظيره ليتشي الإيطالي يقضي بانتقال المدافع الدولي الفرنسي سامويل أومتيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وستمتد فترة الإعارة حتى 30 يونيو من عام 2023 دون إلزامية الشراء.

ماذا قدم أومتيتي مع برشلونة؟

وخاض الفرنسي 133 مباراة مع البارسا خلال 6 مواسم منذ انتقاله إلى الفريق عام 2016 قادماً من أولمبيك ليون.

وشارك صاحب الـ 28 عاماً في 91 لقاء ضمن الدوري الإسباني و22 في دوري أبطال أوروبا.

وظفر اللاعب بـ 7 ألقاب مع برشلونة (لقب الدوري الإسباني في مناسبتين، وكأس ملك إسبانيا في 3 مناسبات، وكأس السوبر الإسباني مرتين.)

وعانى أومتيتي من كثرة الإصابات التي أبعدته عن المشاركة مع البلاوغرانا لفترات طويلة، علماً بأنه ساهم في فوز منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018.