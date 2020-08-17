رسمياً: برشلونة يقيل سيتيين وبارتوميو يؤكد موعد الانتخابات

أعلن برشلونة إقالة المدير الفني كيكي سيتيين، بعد الخسارة بثمانية أهداف لاثنين أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفشل البارسا في تحقيق أي بطولة خلال الموسم الجاري بعد خسارة الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد وتوديع كأس الملك من ربع النهائي أمام أتلتيك بلباو.

الإعلان أتى بعد الاجتماع الذي أبرمته إدارة النادي لمناقشة الهزيمة أمام البافاري، والقرارات المتخذة لعلاج الوضع.

وقال رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو في تصريحات لإذاعة "كوبي" الأحد: "سيتيين خارج الفريق، لقد تمت إقالته"، ثم تم تأكيد الأمر نهائياً في الاجتماع.

وأشارت التقارير إلى أن بارتوميو اجتمع الأحد، مع مدرب الفريق وأبلغه بقرار التخلي عنه بعد الهزيمة المدوية أمام بايرن.

ومن المتوقع أن يكون رونالد كومان خليفة سيتيين، خاصة وأن مدرب المنتخب الهولندي تواجد لمدة يومين في برشلونة قبل أن يسافر في طائرة خاصة.

وأعلن النادي في بيانه أيضاً عن إقامة الانتخابات الرئاسية بدءاً من تاريخ 15 مارس، وهو التاريخ المحدد مسبقاً، حيث تقام في الفترة بين 15 مارس و15 يونيو.