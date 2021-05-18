رسمياً: بنزيمة يعود لتمثيل فرنسا في يورو 2020

أعلن ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا عن عودة كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد لصفوف الديوك.

وتم استبعاد هداف الملكي لفترة طويلة من تمثيل المنتخب، على خلفية القضية الشهيرة التي جمعته بزميله السابق ماتيو فالبوينا.

وأصر ديشان على عدم استدعاء بنزيمة طوال السنوات الماضية من أجل الحفاظ على الاستقرار ولتجنب أي خلافات شخصية.

ومع ذلك قرر المدير الفني تغيير موقفه تجاه نجم ريال مدريد المتألق هذا الموسم، بضمه لقائمة بطولة يورو 2020 المقامة الشهر القادم.

وجاءت قائمة فرنسا الرسمية كالتالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس، ستيف ماندادا، مايك مايجنان

الدفاع: بينجامان بافار، ليو دوبوا، كيرت زوما، رافاييل فاران، بريسنيل كيمبيمبي، كليمون لونغليه، لويس هيرنانديز، لوكاس دينييه، جولز كوندي.

الوسط: نغولو كانتي، بول بوغبا، أدريان رابيو، كورينتين توليسو، موسى سيسوكو، توماس ليمار.

الهجوم: كينغزلي كومان، كريم بنزيمة، كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، أنتوان غريزمان، أوليفييه جيرو، وسام بن يدر، ماركوس تورام.

من جانبه قال ديشان عن هذا القرار: "بنزيمة؟ لماذا الآن؟ لا يمكن لأحد العودة إلى الماضي وتغيير ما حدث، كانت هناك العديد من المحادثات وبعدها توصلنا إلى هذا القرار.

"واجهت بعض المواقف الصعبة، تجاهلت حالتي الشخصية لأن منتخب فرنسا ليس ملكي، كنت أدرك جيداً مدى أهمية المسؤولية التي أمامي".

وعلق بنزيمة على عودته قائلاً عبر حسابه على موقع "تويتر": "فخور جداً بالعودة لمنتخب فرنسا، أشكر عائلتي وأصدقائي وفريقي وكل من ساندني بعد هذه الأنباء، الحمد لله".

يذكر أن صاحب الـ 33 عاماً الذي سجل 29 هدفاً مع ريال مدريد بجميع البطولات هذا الموسم، ظهر للمرة الأخيرة مع منتخب فرنسا في المواجهة الودية أمام نظيره الآرميني في 8 أكتوبر 2015 حيث ساهم وقتها في فوز بلاده 4-0 بتسجيل هدفين.