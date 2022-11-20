رسمياً: بنزيمة ينضم لقائمة الغائبين عن كأس العالم قطر 2022

أعلن منتخب فرنسا مساء السبت عن غياب النجم المخضرم كريم بنزيمة عن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 في خبر صاعق لحامل اللقب.

وتعرض أفضل لاعب في العالم لإصابة جعلته يغادر التدريبات الجماعية الخاصة بمنتخب بلاده السبت تحضيراً لبداية مشاركة "الديوك" في كأس العالم.

الإصابة تبعد بنزيمة

وكان نجم ريال مدريد قد غاب عن التدريبات الجماعية منذ يوم الاثنين الماضي، وكان حضوره السبت هو الأول في الدوحة، ليكون أول حاصل على جائزة الكرة الذهبية يغيب عن كأس العالم منذ نسخة عام 1978.

وعانى النجم المخضرم عانى من عدة إصابات مع ريال مدريد هذا الموسم بالفعل، غاب بسببها عن مجموعة من المباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أن منتخب فرنسا سيفتتح مواجهاته في كأس العالم 2022 أمام نظيره الأسترالي يوم الثلاثاء قبل أن يواجه الدنمارك وتونس في نفس المجموعة.