رسمياً: بوتشيتينو يتولى تدريب تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسمياً اليوم الاثنين عن تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مديراً فنياً للفريق الأول بدءاً من 1 يوليو القادم.

ووقع مدرب توتنهام وباريس سان جيرمان وساوثهامبتون وإسبانيول السابق على عقدٍ مع البلوز يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

باشر النادي اللندني بالبحث عن بديل لغراهام بوتر منذ مطلع شهر أبريل المنصرم، وأوكل المهمة بصورة مؤقتة لأيقونته فرانك لامبارد.

الإدارة تراهن على بوتشيتينو لانتشال تشيلسي من كبوته

أنهى البلوز موسم الدوري الإنجليزي في المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة وبفارق 10 نقاط فقط عن أول مراكز الهبوط.

ويتميز بوتشيتينو بأسلوبه الهجومي وقد عرف بقدرته على تنمية مواهب لاعبيه والنهوض بمستوياتهم نظراً لعقليته المتميزة وتركيزه على النواحي الشخصية، مما يجعله الخيار الأكثر قدرة على النهوض بتشيلسي وانتشاله من كبوته.