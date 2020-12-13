رسمياً: بوروسيا دورتموند يقيل المدرب فافر

أعلن بوروسيا دورتموند إقالة المدرب لوسيان فافر من منصبه، على إثر تراجع النتائج في الآونة الأخيرة.

وتلقى دورتموند هزيمة مذلة أمس السبت بهدف لخمسة من الصاعد حديثاً للبوندسليغا، شتوتغارت، كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وتسببت في نهاية مسيرة فافر بملعب سيغنال إيدونا بارك.

وسيخلف إيدين تيرزيتش، فافر بصورة مؤقتة وحتى نهاية الموسم وفقاً لإعلان النادي، في الوقت الذي طرحت فيه وسائل الإعلام عدداً من الأسماء المتوقعة لخلافة السويسري بشكل دائم.

على رأس هذه الأسماء يأتي ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، والذي كان مرشحاً لخلافة فافر في السابق.

بدوره، عقّب السويسري على نبأ إقالته بقوله: "أعتقد أنه من العار فسخ العقد، كان لدينا عامان من النجاحات سوياً وهذا العام نحن ناجحون أيضاً، لا زلت مقتنعاً بذلك".

أما هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، فقال: "من الصعب علينا اتخاذ هذه الخطوة، نعتقد أن تحقيق أهدافنا في خطر كبير بسبب التطور السلبي الأخير، وبالتالي كان علينا التحرك".

يذكر أن دورتموند يحتل المركز الخامس في البوندسليغا برصيد 19 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الصدارة التي يتقاسمها بايرن ميونيخ ولايبتزيش.

وثمة تقارير ألمانية تشير إلى أن ماركو روز المدير الفني لبوروسيا مونشنغلادباخ اتفق مع دورتموند على تولي المسؤولية بدايةً من الموسم القادم.