رسمياً: بوغبا لن يشارك أمام آلكمار

أعلن أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن قائمة الفريق الخاصة بمواجهة آلكمار، المقررة الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي.

ويغيب عن القائمة النجم بول بوجبا، لاعب وسط الشياطين الحمر بسبب الإصابة التي سبق أن تعرض لها أمام ساوثهامبتون في أغسطس الماضي.

وجاءت قائمة يونايتد كاملة، كالتالي:

دافيد دي خيا، وسيرجيو روميرو، ولي غرانت، وديوغو دالوت، وفيكتور لينديلوف، وهاري ماغواير، وآكسيل توانزيبي، وماركوس روخو، وويليامز، وسكوت ماكتوميناي، ونيمانيا ماتيتش، وفريد، وجيمس غارنر، وأندرياس بيريرا، وخوان ماتا، وجيسي لينغارد، وآنخيل غوميز، ودانييل جيمس، وتاهيث تشونج، وماركوس راشفورد، ومايسون غرينوود.

يذكر أن مانشستر يونايتد استطاع الفوز في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي على إف سي آستانا بهدف دون رد.