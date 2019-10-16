رسمياً: بوغبا ودي خيا يغيبان عن مواجهة ليفربول

أعلن مانشستر يونايتد رسمياً غياب حارس مرماه دافيد دي خيا ونجم الوسط بول بوغبا عن قائمة الفريق التي ستواجه ليفربول الأحد القادم على ملعب أولد ترافورد، وذلك في أبرز مواجهات المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبسبب الإصابة، سيفقد يونايتد كلاً من الدولي الإسباني الذي أصيب أمس في مباراة منتخب بلاده ضمن تصفيات يورو 2020، ولاعب الوسط الفرنسي بسبب عدم تعافيه من الإصابة حتى الآن، رغم الحديث عن احتمالية لحاقه بالمباراة في الفترة الأخيرة.

ويعيش يونايتد حالة صعبة على مستوى النتائج والأداء في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة التي سبقت التوقف الدولي.

يذكر أن خسارة مانشستر يونايتد أمام ليفربول ستعني نزوله إلى مراكز الهبوط، كما ذكرت بعض المصادر أنها قد تؤدي إلى إقالة المدرب أولي غونار سولشاير.