رسمياً: بوفون يعلن رحيله عن يوفنتوس

أعلن الأسطورة جيانلويجي بوفون رحيله عن يوفنتوس نهاية الموسم الحالي، لكنه لم يقفل الباب أمام خوض تجربة جديدة.

ووصل الدولي الإيطالي السابق لعامه الـ 43، إلا أنه ينتظر العروض التي ستقدم له بعد مغادرة البيانكونيري.

وقال بوفون في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "المستقبل واضح، سأترك يوفنتوس نهاية الموسم وبعدها سأرى إن كنت سأتوقف أو إن كنت سأجد ما يمنحني حوافز جديدة".

وأضاف: "قدمت كل شيء في يوفنتوس وحصلت على كل شيء. وصلنا نهاية حقبة ومن الصواب أن أضع حداً للارتباك الحاصل حول مستقبلي".

وسيكون يوفنتوس أمام فرصة منح بوفون لقب أخير قبل الرحيل حين يواجه أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا في 19 من الشهر الجاري.