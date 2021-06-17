رسمياً: بوفون يعود إلى بارما

أعلن بارما عودة حارسه القديم الأسطورة جيانلويجي بوفون بعد قرابة عشرين عاماً من رحيله إلى يوفنتوس.

وأعلن النادي الإيطالي اليوم الخميس عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عودة الحارس المخضرم بفيديو مشوق جسدت فيه رجوع النجم الملقب بـ "سوبرمان".

ودخل شخص مجهول الهوية إلى ملعب إينيو تارديني معقل بارما وحفر داخل المرمى ليجد صندوقاً يحتوي قميص بارما وشعار سوبرمان قبل أن يكشف الشخص عن هويته ليكون بوفون.

بوفون غادر يوفنتوس بعد مسيرة حافلة بالإنجازات

ورحل الحارس الإيطالي مع نهاية الموسم الفائت عن يوفنتوس بعد انتهاء عقده لينتقل إلى بارما مجاناً.

وغادر بوفون فريق بارما عام 2001 لينتقل إلى يوفنتوس بعقد قياسي وقتها وصلت قيمته لقرابة 50 مليون يورو ليصبح أغلى حارس مرمى في العالم ذلك الوقت.

وسيشارك صاحب الـ 43 عاماً مع فريقه الجديد القديم الموسم القادم في دوري الدرجة الثانية الإيطالي (سيري بي)، بعد هبوطه الموسم المنقضي من الدرجة الأولى.

وسبق لبوفون المشاركة مع يوفنتوس موسم 2006-2007 في دوري الدرجة الثانية جراء معاقبة بطل الدرجة الأولى حينها بالهبوط إثر فضيحة كالتشيوبولي الشهيرة.