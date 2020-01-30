رسمياً: بيونتيك يغادر ميلان صوب هيرتا برلين

انتقل كريشتوف بيونتيك رسمياً من ميلان نحو هيرتا برلين ضمن انتقالات يناير الجارية حالياً.

وانضم الدولي البولندي للروسونيري في نفس التوقيت الموسم الماضي قادماً من جاره جنوى مقابل 38 مليون يورو بعد تألقه الكبير خلال أشهره الستة الأولى بإيطاليا.

وأعلن هيرتا انتقال المهاجم لصفوفه بشكل نهائي بعد توصل النادي الألماني لاتفاق في الساعات الأخيرة مع نظيره الإيطالي.

ووصل بيونتيك أمس الأربعاء إلى العاصمة الألمانية، وخضع صباح الخميس للفحوصات الطبية، ثم وقع رسمياً على عقد انتقاله لفريق العاصمة.

وتشير التقارير أن قيمة الصفقة في حدود 22 مليون يورو، إضافة لخمسة ملايين على شكل حوافز متعلقة بالمشاركات مع النادي.

وعانى بيونتيك خلال النصف الأول من الموسم الجاري، إذ سجل خمسة أهداف فقط خلال 20 مباراة بجميع المسابقات، ليفقد مركزه الأساسي لصالح رافاييل لياو وزلاتان إبراهيموفيتش.