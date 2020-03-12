رسمياً: تأجيل الدوري الإسباني بسبب فيروس كورونا

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل بطولة الدوري المحلي لأجل غير مسمى، نظراً للانتشار الواسع لفيروس كورونا على مستوى أوروبا.

ويأتي التأجيل للمرحلتين القادمتين من الليغا، على أن يتم النظر بعدها للموقف، بناء على تطورات الحد من تفشي الفيروس في إسبانيا، بعد ظهور أول حالة إيجابية بفريق كرة السلة بريال مدريد.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان رسمي: "نظراً للظروف الحالي وما حدث في ريال مدريد، وإمكانية ظهور عينات إيجابية في بقية الأندية لفيروس كورونا، قررنا تأجيل المرحلتين التاليتين من الدوري.

"جاء القرار بعد تواصل مع مختلف أندية البطولة، حرصاً على سلامة العامة، سنقوم بإعادة تقييم الموقف بعد انتهاء الحجر الصحي الصادر على الأندية".

ووفقاً لتقارير إعلامية، جاء القرار بتأييد واسع من الأندية، مع اعتراض خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا، الذي كان يفضل خوض المباريات بدون جماهير.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، مقابل 56 لصالح ريال مدريد في المركز الثاني و47 لإشبيلية صاحب المركز الثالث.