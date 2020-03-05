رسمياً: تأجيل بطولة دوري إفريقيا لكرة السلة بسبب كورونا

أعلن رئيس بطولة دوري إفريقيا لكرة السلة أمادو جالو فول، تأجيل انطلاقها إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، بعدما كان مقرراً لها أن أن تبدأ منافساتها في 13 مارس بالعاصمة السنغالية داكار.

وقال «فول»، في بيان: «بعد اقتراح الحكومة السنغالية بشأن المخاوف الصحية المتزايدة المتعلقة بفيروس كورونا، سيتم تأجيل موسم دوري إفريقيا لكرة السلة. أشعر بالإحباط لعدم تمكننا من بدء هذا الدوري التاريخي حسب الخطة الموضوعة، ولكننا نتطلع للانطلاق المنتظر بشدة لدوري إفريقيا للسلة في تاريخ لاحق».

وتضم البطولة 12 فريقاً من 12 دولة إفريقية.