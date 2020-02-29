رسمياً: تأجيل ديربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسمياً تأجيل عدد من مباريات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المحلي بسبب تفشي فيروس كورونا شمال البلاد.

وكان الاتحاد قد قرر في وقت سابق إقامة 5 مباريات دون حضور جماهيري من ضمنها قمة يوفنتوس وإنتر التي كانت ستجري غداً على ملعب آليانز.

وذكرت رابطة الدوري أن المباريات هي يوفنتوس وإنتر، ميلان وجنوى، بارما وسبال، ساسوولو وبريشيا، أودينيزي وفيورنتينا، وسيتم خوضها في الثالث عشر من مايو مع ترحيل نهائي كأس إيطاليا إلى العشرين من نفس الشهر.

وتذاع مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في 170 دولة مختلفة، ويعتبر هذا الحدث ليس مهماً فقط للكرة الإيطالية، وإنما للعالم بأسره.

وأثار القرار حالة من الاستياء في أوساط جماهير إنتر بسبب أنه سيختم الدوري بثلاثة لقاءات صعبة عندما يستضيف نابولي، ثم يخرج لمواجهة أتالانتا ويوفنتوس.

يذكر أن المعضلة الأبرز في تأجيل المباريات من جديد هي ازدحام جدول الدوري وارتباط يوفنتوس وإنتر بمشاركات أوروبية.