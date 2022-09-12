رسمياً: تأجيل قمة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الاثنين عن تأجيل قمة تشيلسي وليفربول التي كان من المفترض أن تقام الأسبوع القادم لعدم توفر قوات الشرطة الكافية.

ونشرت الرابطة في بيان رسمي مواعيد الجولة الجديدة من البطولة بعد أيام من الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وستستأنف مباريات البريمير ليغ الأسبوع القادم بعد تأجيل مواجهات هذا الأسبوع.

وقالت الرابطة في بيانها: "سيتم إقامة 7 من مباريات الدوري الـ 10 نهاية الأسبوع، مع تأجيل 3 لقاءات بسبب الأحداث المحيطة بجنازة الملكة.

"المباريات المؤجلة هي تشيلسي أمام ليفربول في ملعب ستامفورد بريدج، ومانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد على ملعب أولد ترافورد، وبرايتون في مواجهة كريستال بالاس.

"بعد محادثات مع الأندية وقوى الشرطة ومجموعات استشارية فيما يخص السلامة المحلية وسلطات أخرى ذات صلة، لم يكن هنالك مفر من تأجيل هذه المباريات الثلاث".

"أما اللقاءات التي ستقام خلال فترة الحداد الوطني فستشهد تكريم الملكة في ملاعب الدوري الإنجليزي.

"سيتم الإعلان عن مواعيد جديدة للمباريات التي تم تأجيلها في الوقت المناسب".

جدول مباريات الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز:

الجمعة 16 سبتمبر:

أستون فيلا x ساوثهامبتون.

نوتنغهام فوريست x فولهام.

السبت 17 سبتمبر:

ولفرهامبتون x مانشستر سيتي.

نيوكاسل يونايتد x بورنموث.

توتنهام x ليستر سيتي.

الأحد 18 سبتمبر:

برينتفورد x آرسنال.

إيفرتون x ويست هام.