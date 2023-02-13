رسمياً: تأجيل مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الاثنين عن تأجيل مواجهة الهلال والفيحاء التي كان من المفترض أن تقام يوم الأربعاء القادم لحساب المرحلة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

وجاء في البيان الذي أصدرته الرابطة التالي: "وافقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين على طلب تأجيل مباراة الفيحاء والهلال إلى وقت آخر.

"سبق القرار اتخاذ رابطة الدوري السعودي للمحترفين جميع الإجراءات اللازمة لدراسة الطلب الذي ورد إليها من الهلال، مثل الاجتماع مع لجنة المسابقات، وأخذ رأي جميع الجهات المعنية، ثم الموافقة على تأجيل اللقاء".

الهلال يشرف الكرة السعودية

شارك "الزعيم" في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب والذي حقق خلالها إنجازاً تاريخياً باحتلاله المركز الثاني بعد خسارة المباراة النهائية بنتيجة 3-5 أمام ريال مدريد الإسباني.

وعادت البعثة الهلالية إلى الرياض أمس الأحد بعد هذه المشاركة المشرفة في مونديال الأندية.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الرابع حالياً في دوري روشن برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، بفارق 5 نقاط عن النصر والاتحاد والشباب الذين يتشاركون الصدارة من 16 و 16 و 17 لقاء على التوالي لكلٍ منهم.