رسمياً: تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا لأجل غير مسمى

علن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تأجيل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن يقام النهائي نهاية مايو القادم في إسطنبول، لكن انتشار كورونا جعل يويفا يقرر تأجيله.

لم يكن نهائي الأبطال الحدث الوحيد الذي تم تأجيله، إذ امتد التأجيل لنهائي الدوري الأوروبي والذي كان يفترض أن يقام في مايو أيضاً ولكن في بولندا.

كما تم تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا للكرة النسائية، وأُرفِق بالتغريدة التي أُعلِن فيها عن هذه التأجيلات تأكيد بأن الموعد الجديد لهذه المباريات لم يتم تحديده بعد.