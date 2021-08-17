رسمياً: تامي آبراهام ينتقل إلى روما

أتم المهاجم الإنجليزي الشاب تامي آبراهام انتقاله إلى روما قادماً من تشيلسي في صفقة تمتد لخمسة مواسم تقدر قيمتها بنحو 40 مليون يورو.

وأعلن النادي الإيطالي عن تعاقده الجديد بتغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" ورحب فيها باللاعب البالغ من العمر 23 عاماً.

ما هو الرقم الذي سيرتديه آبراهام مع روما؟

وسيعمل الدولي الإنجليزي تحت إشراف المدير الفني الشهير جوزيه مورينيو، وسيرتدي القميص رقم 9.

وسعى تشيلسي للتخلص من اللاعب بعد استقطاب النجم البلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر ميلان في صفقة تجاوزت قيمتها 115 مليون يورو قبل أيام، كونه لم يكن جزءاً من مخططات المدير الفني توماس توخيل للموسم الجديد.

يذكر أن المهاجم الشاب فاز مع البلوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، علماً بأنه شارك في 5 مباريات للفريق في البطولة الأوروبية.